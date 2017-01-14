Турция раскритиковала позицию США по сирийскому вопросу

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Анкара не захотела приглашать на переговоры по Сирии курдских боевиков.

МИД Турции не хочет привлекать курдов к переговорам по Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике желание США привлечь к переговорах по Сирии представителей Рабочей партии Курдистана.

Комментируя слова представителя Госдепа США Марка Тонера о необходимости участия курдских сепаратистов в мирных переговорах по Сирии, Чавушоглу сказал: "Пусть тогда США, пригласят к диалогу и представителей ИГИЛ", передает агентство Анадолу.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона согласилась, что Соединенные Штаты должны участвовать в переговорах о политическом будущем Сирии в столице Казахстана Астане в конце этого месяца.