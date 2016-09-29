Турция построит стену длиной 900 км на границе с Сирией

Работы будут завершены весной 2017 года.

Между Турцией и Сирией скоро появится длинная стена Facebook/Арсеній Яценюк

Власти Турции объявили о намерении построить стену на границе с Сирией, передает Reuters со ссылкой на турецкого министра обороны Фикри Ишика.

"Мы хотим, чтобы 911 километров границы с Сирией были закрыты, мы полностью ее закроем весной 2017 года", – сказал министр.

Глава военного ведомства отметил, что стена поможет остановить незаконную миграцию из Сирии в Турцию, где уже размещены почти 3 млн сирийских беженцев.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов. За месяц турецкие военные нанесли 3330 огневых ударов по 824 опорным пунктам террористов.