Турция поддерживает целостность Украины и не признает аннексий - глава МИД

Турецкие власти продолжат сотрудничать с Москвой по сирийскому вопросу, однако это не скажется на других вопросах.

Чавушоглу отказался признать аннексию украинских территорий Россией

Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по Украине и Грузии, заявил глава МИД Турции

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу на конференции послов в Анкаре.

При этом министр акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу. По его словам, на сегодняшний день в Турции находятся 2,8 млн сирийских беженцев, на поддержку которых Анкара направила миллиарды долларов. При этом Анкара предпринимает шаги по ликвидации угрозы терроризма с сирийской территории, отметил Чавушоглу.

"Турция, как никакая другая страна региона, заинтересована в стабильности в Сирии", - подчеркнул министр. По его словам, благодаря усилиям Анкары из восточных районов Алеппо эвакуированы 45 тысяч человек.

"Анкара делает все возможное для распространения перемирия на всю территорию Сирии. Мы поддерживаем женевский процесс по Сирии и одновременно ведем борьбу с ДЕАШ на севере этой страны", - сказал Чавушоглу.

По его словам, в рамках операции "Щит Евфрата" в скором времени от террористов будет очищен город Эль-Баб на севере Сирии.

"Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - подчеркнул министр.

В ноябре 2016 года пресс-секретарь МИД Турции Хюсеин Мюфтюоглу заявил, что позиция Турции в отношении Крыма остается неизменной. "Анкара, как и прежде, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, частью которой является полуостров Крым", - заявил представитель МИД Турции.