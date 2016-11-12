Турция ожидает от Трампа выдачи Гюлена

Министр юстиции Турции сравнил Фетуллаха Гюлена с Усамой бен Ладеном.
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выдаст турецким властям проповедника Фетуллаха Гюлена, подозреваемого в организации попытки госпереворота в Турции 15 июля.
Глава Минюста выразил надежду, что с избранием Трампа президентом отношения Турции и США будут развиваться в более позитивном ключе.
"По заявлениям Трампа в ходе предвыборной кампании можно предположить, что к вопросу выдачи Гюлена он относится положительно. И мы надеемся на положительный результат", - передает слова министра "Анадолу".
Министр сравнил Гюлена с террористом номер один Усамой бен Ладеном.
"Гюлен, также как и бен Ладен замешан во многих террористических преступлениях. Его руки по локти в крови. Поэтому, мы надеемся, что новое руководство США лучше оценит ситуацию. Выдача Гюлена укрепит отношения между двумя странами",- добавил министр.
Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.
Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.Агентство Анадолу