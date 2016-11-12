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Турция ожидает от Трампа выдачи Гюлена

12 ноября в 23:17

Министр юстиции Турции сравнил Фетуллаха Гюлена с Усамой бен Ладеном. 

Министр юстиции Турции
Министр юстиции Турции надеется на экстрадицию Гюлена
Анадолу

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выдаст турецким властям проповедника Фетуллаха Гюлена, подозреваемого в организации попытки госпереворота в Турции 15 июля. 

Глава Минюста выразил надежду, что с избранием Трампа президентом отношения Турции и США будут развиваться в более позитивном ключе. 

"По заявлениям Трампа в ходе предвыборной кампании можно предположить, что к вопросу выдачи Гюлена он относится положительно. И мы надеемся на положительный результат", - передает слова министра "Анадолу"

Министр сравнил Гюлена с террористом номер один Усамой бен Ладеном.

 "Гюлен, также как и бен Ладен замешан во многих террористических преступлениях. Его руки по локти в крови. Поэтому, мы надеемся, что новое руководство США лучше оценит ситуацию. Выдача Гюлена укрепит отношения между двумя странами",- добавил министр.

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Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации мятежа, отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган. 

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Турция переворот министр власть президент военный США увольнение терроризм отношения Эрдоган органы юстиция
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