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Турция откажется от мигрантов, если ЕС не предоставит ей безвизовый режим до конца года

19 октября в 08:21

В Анкаре считают, что Евросоюз должен прекратить настаивать на изменении турецкого антитеррористического законодательства.

Турция ЕС
© European Council

Если Европейский союз не предоставит Турции безвизовый режим до конца года и не прекратит настаивать на отмене турецких антитеррористических законов, Анкара откажется от заключенного в марте соглашения по приему нелегальных мигрантов, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик, передает Reuters.

"Мы завершим этот проект, если будет необходимость", - сказал Челик.

Он добавил, что если до конца текущего года безвизовый режим Турции так и не будет предоставлен, "соглашение умрет".

"Нам просто не о чем будет больше говорить", - констатировал турецкий министр.

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В марте Турция согласилась помочь ЕС с решением проблемы нелегальной миграции в обмен на финансовую помощь и отмену визового режима, однако отмены виз пока не произошло, поскольку Брюссель настаивает на отмене жесткого с точки зрения европейских стандартов турецкого антитеррористического законодательства.

Между Турцией и ЕС все еще есть разногласия после заключения ими миграционного соглашения. 

Ранее Эрдоган напомнил ЕС о невыплаченных Турции 3 млрд евро на содержание мигрантов. Он отметил, что до настоящего времени Европа выделила Турции только около $ 2 млн, в то время как содержание мигрантов обходится турецким властям в $ 12 млрд.

По материалам: РБК-Украина
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