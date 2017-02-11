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Турция напомнила США об экстрадиции Гюлена

11 февраля в 02:03

Турецкие власти хотят сотрудничать с ЦРУ для борьбы со структурами организации проповедника. 

Гюлен Фетхуллах
У новой власти США потребовали выдать Гюлена
Associated Press
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым напомнил главе ЦРУ США Майку Помпео о просьбе экстрадиции мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, подозреваемого в организации попытки переворота в прошлом году, передает Anadolu со ссылкой на свой источник в окружении премьер-министра Турции. 

"Премьер-министр Бинали Йылдырым повторил просьбу Турции о выдаче Фетхуллаха Гюлена, который сейчас находится в Пенсильвании, когда встретился с директором ЦРУ Майком Помпео в Анкаре в пятницу", - говорится в сообщении.

На встрече Йылдырым также попросил ЦРУ о сотрудничестве для борьбы со структурами организации Гюлена FETO в Америке.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийцу российского посла последователем проповедника Гюлена

По материалам: Anadolu Agency
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Тэги Турция ЦРУ органы борьба премьер-министр структура экстрадиция США
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