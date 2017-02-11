Турция напомнила США об экстрадиции Гюлена

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Турецкие власти хотят сотрудничать с ЦРУ для борьбы со структурами организации проповедника.

У новой власти США потребовали выдать Гюлена Associated Press

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым напомнил главе ЦРУ США Майку Помпео о просьбе экстрадиции мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена , подозреваемого в организации попытки переворота в прошлом году, передает Anadolu со ссылкой на свой источник в окружении премьер-министра Турции.

"Премьер-министр Бинали Йылдырым повторил просьбу Турции о выдаче Фетхуллаха Гюлена, который сейчас находится в Пенсильвании, когда встретился с директором ЦРУ Майком Помпео в Анкаре в пятницу", - говорится в сообщении.

На встрече Йылдырым также попросил ЦРУ о сотрудничестве для борьбы со структурами организации Гюлена FETO в Америке.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийцу российского посла последователем проповедника Гюлена.