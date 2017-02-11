Турция напомнила США об экстрадиции Гюлена

Турецкие власти хотят сотрудничать с ЦРУ для борьбы со структурами организации проповедника.
"Премьер-министр Бинали Йылдырым повторил просьбу Турции о выдаче Фетхуллаха Гюлена, который сейчас находится в Пенсильвании, когда встретился с директором ЦРУ Майком Помпео в Анкаре в пятницу", - говорится в сообщении.
На встрече Йылдырым также попросил ЦРУ о сотрудничестве для борьбы со структурами организации Гюлена FETO в Америке.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийцу российского посла последователем проповедника Гюлена.Anadolu Agency