Турция начала операцию в Сирии для свержения Асада – Эрдоган

Анкара не претендует на сирийские территории.

Эрдоган хотел смести Асада с помощью своих войск

Турецкие войска начали военные действия на территории Сирии для того, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башара аль-Асада, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе симпозиума межпарламентской Иерусалимской платформы в Стамбуле.

"По моим оценкам, около 1 миллиона человек погибли в Сирии. Там до сих пор убивают как мужчин, так женщин и детей. Где Организация Объединенных Наций? Что он делает? Есть ли в Ираке? Нет, мы проповедовали терпение, но дальше терпеть не смогли. В итоге, мы вошли в Сирию вместе со "Свободной сирийской армией", - заявил Эрдоган, передает Hurriyet Daily News.

По его словам, Турция не претендует на сирийские земли, а хочет лишь установления справедливой власти.

"Почему мы входим? Мы не положили глаз на сирийскую землю. Мы хотим, чтобы земли принадлежала реальным владельцам. Мы вошли туда, чтобы закончить правление тирана Асада, который терроризирует население. Мы бы не входили туда по другой причине", - заявил турецкий президент.

24 августа 2016 турецкие вооруженные силы начали операцию в Сирии под названием "Щит Ефрата" якобы с целью защиты своих границ от боевиков ИГИЛ и курдских вооруженных формирований. Турция проводила операцию в тесном сотрудничестве с бойцами "Сирийской свободной армии".

Как известно, президент Сирии Башар Асад яввляется официальным союзником России, вооруженные силы которой принимают участие в конфликте на стороне официальных властей Сирии.

Отношения между Турцией и Россией, которые были крайне напряженными после того, как истребитель ВВС Турции в ноябре 2015 года сбил российский военный самолет, резко потеплели после неудачной попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.