Турция использует Россию как "козырь" в спорах с США – Business Insider

Однако эксперты говорят, что Анкаре не выгодны длительные тесные отношения с Москвой ни экономически, ни политически.

"Турецкий поток" не выгоден Эрдогану, и соглашение с Путиным нужно лишь в качестве "козыря" в спорах с США. rus.telegram.ee

В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Раджеп Тайипом Эрдоганом, чтобы подписатьи продемонстрировать восстановление двусторонних отношений.

"Эрдоган флиртует с Россией, чтобы использовать это как козырную карту против США", - сказал Business Insider бывший депутат турецкого парламента и член Фонда защиты демократий Айкан Ердемир.

Он пояснил, что турецкий президент понимает, что США не будут его партнером во внутренней борьбе против курдских отрядов. Особенно после того, как Америка начала поддерживать курдов на войне в Сирии, хотя Анкара считает их угрозой для своего суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, отношения Эрдогана с Вашингтоном несколько обострились после неудачного переворота в Турции, в котором он обвинил клерика Фетуллаха Гюлена, который живет в США. Турецкий президент обвинил Америку в "укрывательстве лидера террористической организации" и потребовал его экстрадиции. В это же время, Россия очень быстро осудила мятежников, а Запад очень долго молчал, а потом даже начал критиковать Эрдогана за его жесткие чистки, которые он устроил после провала переворота.

"То, что Россия не критикует Турцию за беспрецедентные чистки после 15 июля сделало отношения с Москвой более привлекательными для Анкары", - сказал эксперт по вопросам Ближнего Востока Майкл Коплов.

В это же время, многие аналитики считают, что развитие отношений с Россией совершенно не соответствует политическим или экономическим интересам Турции. Соглашение о строительстве "Турецкого потока" хорошо иллюстрирует, насколько эти отношения не выгодны. Трубопровод принесет большую выгоду России, поскольку она сможет полностью обойти Украину на пути к европейскому энергетическому рынку.

Турции этот проект также сулит экономическое оживление, но стоимость постройки этой ГТС перечеркивает все выгоды для Анкары.

"Так называемый "Турецкий поток" настолько нелеп с финансовой точки зрения, что политические выгоды от него тоже становятся сомнительными", - сказал эксперт по международным отношениям в Kadir Has University Акин Унвер.

"В прошлое десятилетие главной целью турецкой энергетической политики была диверсификация – подальше от России и природного газа. Превращение Турции в энергетический узел – это очень романтическая цель, но не самая лучшая. Она бы имела смысл, если бы вела к диверсификации энергетических поставок. А теперь, в 20016 году, Турция договорилась о новой российской трубе, на 5% увеличила свою зависимость от российского газа, в придачу новую атомную электростанцию строит тоже Россия", - сказал Унвер.

Издание пишет, что подписание соглашения о "Турецком потоке", кажется, стало жестом благодарности Путину за его поддержку политики Эрдогана, которая все больше скатывается к авторитаризму. Эта тенденция создала напряжение в отношениях между Турцией и Западом, а Россия с радостью этим пользуется.

"Анкара уже использовала такую стратегию флирта с Москвой в 60-х и 70-х годах, но все эти усилия ограничивались краткосрочной военным сотрудничеством и очень ограничивались в экономическом поле", - пояснил Ердемир.

29 сентября "Газпром" получил от Анкары разрешение на вторую нитку "Турецкого потока". Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.