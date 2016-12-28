Турция исключает возможность мирного процесса в Сирии при президенте Асаде

Сирийская оппозиция не примет Асада в роли президента, подчеркнул Чавушоглу.

В МИД Турции заявили, что переход к мирному процессу в Сирии невозможен при Асаде у власти Агентство Анадолу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает невозможным установление мира в Сирии , пока президентом остается Башар Асад, сообщает Reuters

Он подчеркнул, что сирийская оппозиция никогда не примет этот вариант.

Ранее в СМИ появилась информация, что Москва и Анкара согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное сторонам перемирие не будет распространяться на террористические организации.

Напомним, что в конце ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе симпозиума межпарламентской Иерусалимской платформы в Стамбуле заявил о том, что турецкие войска начали военные действия на территории Сирии для того, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башара аль-Асада. "Мы не положили глаз на сирийскую землю. Мы хотим, чтобы земли принадлежала реальным владельцам. Мы вошли туда, чтобы закончить правление тирана Асада, который терроризирует население. Мы бы не входили туда по другой причине", - заявил турецкий президент.

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