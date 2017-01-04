Тунисец Амри пользовался одним и тем же пистолетом в Берлине и в Милане - СМИ

Экспертиза установила, что террорист застрелил водителя грузовика в Брелине и ранил полицейского в пригороде Милана из одного и того же оружия.

В водителя грузовика в Берлине и полицейского в Милане стреляли из одного и того же пистолета

Оружие, из которого был убит шофер, совершившего наезд на людей во время теракта в Берлине, идентично тому, из которого ранили полицейского в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в полиции.

Идентичность оружия подтверждена полицейской экспертизой.

"Пистолет, использованный Анисом Амри во время перестрелки в Сесто-Сан-Джованни 23 декабря, идентичен тому, который использовал террорист во время теракта в Берлине 19 декабря", - подчеркивают полицейские эксперты.

Эксперты сравнили гильзу, найденную после перестрелки в пригороде Милана, с той, которую нашли их немецкие коллеги, что позволяет с уверенностью говорить о том, что обе пули выпущены из одного и того же оружия.

В то же время специалисты не смогли провести экспертизу пули, извлеченной из плеча раненного Амри полицейского, так как она сильно повреждена. Тем не менее, работа продолжается. Эксперты-баллистики пытаются установить, не использовал ли тунисец пистолет для совершения других преступлений.

Итальянские и немецкие полицейские сотрудничают, данные итальянских баллистических экспертиз отправляются в Германию. Кроме того, полицейские проводят экспертизы найденных в карманах убитого тунисца банкнот. Они уверены в том, что точная установка места получения или обналичивания денежных средств поможет в расследовании берлинского теракта и миланской перестрелки.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что в кабине грузовика были обнаружены документы на имя уроженца Туниса Ахмеда или Аниса А., которого полиция считает главным подозреваемым.

23 декабря в Милане Амри был застрелен итальянскими полицейскими. Перестрелка произошла вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая. Подозреваемый выстрелил одному из полицейских в плечо, при этом скандировал исламистские лозунги.