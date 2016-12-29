Третий "черный ящик" российского Ту-154 разрушен – СМИ

Пленка самописца сильно деформирована.

Третий бортовой самописец Ту-154 дублирует параметры двух других Минобороны РФ

Третий " черный ящик ", находившийся в хвосте потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен, сообщает " ТАСС " со ссылкой на источник в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

Как уточнили в силовых структурах, третий бортовой самописец дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве.

"Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - добавил собеседник.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. Их расшифровку планируют завершить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что эксперты Минобороны России, проведя предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, рухнувшего в воскресенье в Черное море в районе Сочи, подтвердили версию об ошибке пилотирования.

Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".