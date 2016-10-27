Треть жителей Германии считают возможной войну с Россией – опрос

Лишь шесть процентов немцев характеризуют связи между Москвой и Брюсселем как хорошие.
"Лишь шесть процентов (немцев - ред.) характеризуют связи между Москвой и Брюсселем как хорошие. 41 процент считают их плохими, более половины опрошенных полагают, что в них "мало хорошего". Еще более сложными немцам кажутся отношения между США и Россией - странами, обладающими ядерным оружием", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось также, что и военные США заговорили о высокой вероятности войны с Россией. Начальник штаба американских сухопутных войск Марк Милли на семинаре в Пентагоне заявил, что военный конфликт "практически гарантирован".Deutsche Welle (Русская редакция)