Треть жителей Германии считают возможной войну с Россией – опрос

Лишь шесть процентов немцев характеризуют связи между Москвой и Брюсселем как хорошие.

Часть немцев считает возможной войну с Россией

Треть жителей Германии считают возможным военный конфликт с Россией, еще 64% немцев войны с РФ не опасаются, пишет DW со ссылкой на опубликованные 26 октября данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу издания Stern. Сообщается, что после аннексии Крыма и начала российских авианалетов в Сирии у немцев сложилось очень негативное мнение об отношениях с РФ.

"Лишь шесть процентов (немцев - ред.) характеризуют связи между Москвой и Брюсселем как хорошие. 41 процент считают их плохими, более половины опрошенных полагают, что в них "мало хорошего". Еще более сложными немцам кажутся отношения между США и Россией - странами, обладающими ядерным оружием", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось также, что и военные США заговорили о высокой вероятности войны с Россией. Начальник штаба американских сухопутных войск Марк Милли на семинаре в Пентагоне заявил, что военный конфликт "практически гарантирован".