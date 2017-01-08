Транспортное сообщение в Стамбуле парализовано сильными снегопадами

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Из-за отмены нескольких сотен рейсов, в аэропорту Ататюрка осталось около 20 тысяч пассажиров.

В Стамбуле выпало более 60 сантиметров снегового покрова

Неожиданнопарализовали транспортное сообщение в Стамбуле, где выпало примерно 65 см снега.

Как сообщает Русская служба BBC, ссылаясь на информацию турецкого агентства Анадолу, из международных аэропортов Стамбула в целом отменено 800 авиарейсов. Авиакомпания Turkish Airlines отменила 610 рейсов.

Отмечается, что в аэропорту имени Ататюрка скопилось около 20 тысяч пассажиров. По информации Hürriyet Daily News, компания Turkish Airlines отемнила все внутренние перелеты до 5 часов вечера 8 января.

В то же время, береговая охрана приостановила движение судов, идущих через пролив Босфор, являющийся одной из самых загруженных морских артерий мира.

Паромное сообщение между европейской и азиатской частями Стамбула также остановлено.

Ранее The Guardian писало, что сильные снегопады и низкие температуры заморозили движение на дорогах и в небе, парализовали переправы и отобрали жизни более десятка людей по всей Европе.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.