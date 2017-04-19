Transparency International призвал Путина проверить расследование ФБК по Медведеву

Фонд подозревает премьер-министра в хищениях десятков миллиардов рублей.
"На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации.
Медведев периодически бывает в усадьбе "Мансурово", принадлежащей компании, которой руководит его однокурсник Илья Елисеев, о чем последний рассказывал в интервью газетам "Известия" и "Коммерсант", отмечается в сообщении TI. Одновременно Елисеев входит в правление "Газпромбанка".
"Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации по распределению государственной помощи.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.
26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.ZN.UA