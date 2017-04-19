Transparency International призвал Путина проверить расследование ФБК по Медведеву

Фонд подозревает премьер-министра в хищениях десятков миллиардов рублей.

Transparency International просит Путина проверить Медеведева kremlin.ru

Российское отделение международной неправительственной организации Transparency International (TI) обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить премьер-министра Дмитрия Медведева на предмет соблюдения им антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте организации.

"На основании расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и многочисленных сообщений в СМИ мы полагаем, что у Дмитрия Анатольевича есть признаки неурегулированного конфликта интересов", - говорится в заявлении организации.

Медведев периодически бывает в усадьбе "Мансурово", принадлежащей компании, которой руководит его однокурсник Илья Елисеев, о чем последний рассказывал в интервью газетам "Известия" и "Коммерсант", отмечается в сообщении TI. Одновременно Елисеев входит в правление "Газпромбанка".

"Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом "Агрокомплекс "Мансурово" и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации по распределению государственной помощи.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

26 марта по всей России прошли многочисленные акции протеста против коррупции в российской власти.