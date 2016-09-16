Трампу нужна поддержка образованных американцев, чтобы стать президентом США – экс-советник Обамы

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По словам эксперта, миллиардер уже мобилизовал всех, кто только был готов за него голосовать.

Ядро избирателей Трампа составляют белые америкацны без высшего образования, но чтобы победить, республиканцу нужна поддержка и образованных тоже. Flickr/Michael Vadon

Нынешние президентскиеуникальны тем, что впервые за всю историю это соревнование между двумя лидерами, которых можна скорее назвать непопулярными, чем популярными.

Так кампанию описал главный стратег и старший советник президента США Брака Обамы в 2009-2011 годах Дэвид Аксельрод на саммите YES в Киеве. По его мнению, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сплотил вокруг себя белых избирателей, которые не имеют образования в колледже. И на этом основана его сегодняшняя популярность.

"Однако, среди хорошо образованных людей, молодежи, он не популярен. Я хочу напомнить, что именно эта категория избирателей добавила к поддержке Митта Ромни на предидущих выборах 14%, хотя он и проиграл Бараку Обаме. Сейчас примерно столько же процентов голосов теряет Трамп. Чтобы стать президентом, ему нужно либо получить поддержку меньшинств в США, или завоевать расположение хорошо образованных людей", - сказал Аксельрод.

Он добавил, что трудно представить, чтобы Трамп смог сделать что-то из этих двух вариантов. Однако кандидату-республиканцу придется принять это во внимание. В это же время, на саммите YES бывший советник предыдущего президента-республиканца Джорда Буша-младшего Карл Роув отметил, что Трамп не обязательно будет пророссийским президентом, хоть сейчас он хвалит Владимира Путина за "лидерство". Поскольку это лишь слова в предвыборной кампании.