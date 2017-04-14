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Трамп знает, что Россия не остановится в Украине - Бжезинский

14 апреля в 18:13

По его мнению, в Вашингтоне понимают угрозы, которые поступают из Москвы.

Збигнев Бжезинский
Бжезинский убежден, что Трамп хорошо понимает необходимость остановить войну России против Украины.
Embassy of Sweden Washington
Президент США Дональд Трамп понимает необходимость завершения войны на Востоке Украины и важность усилий, нацеленных на то, чтобы не позволить России распространить свою агрессию на весь регион.

Об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza сказал американский политолог и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

"Президент Трамп как высший представитель США понимает, что конфликт России против Запада на первом этапе проходит в соседних странах. Очевидно, сейчас он продолжается в Украине. Потом будет Беларусь, потом Польша, а потом или может и одновременно балтийский регион. Это все может перерасти в большую войну, в которой Россия сейчас победить не может", - сказал он.

Также Бжезинский убежден, что Крым не может полностью отойти Украине или России. Он намекнул, что аннексированный российскими войсками украинский полуостров может быть разделен между украинцами, крымскими татарами и русскими.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

По материалам: ZN.UA
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