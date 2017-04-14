Трамп знает, что Россия не остановится в Украине - Бжезинский

По его мнению, в Вашингтоне понимают угрозы, которые поступают из Москвы.
Об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza сказал американский политолог и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.
"Президент Трамп как высший представитель США понимает, что конфликт России против Запада на первом этапе проходит в соседних странах. Очевидно, сейчас он продолжается в Украине. Потом будет Беларусь, потом Польша, а потом или может и одновременно балтийский регион. Это все может перерасти в большую войну, в которой Россия сейчас победить не может", - сказал он.
Также Бжезинский убежден, что Крым не может полностью отойти Украине или России. Он намекнул, что аннексированный российскими войсками украинский полуостров может быть разделен между украинцами, крымскими татарами и русскими.
Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.ZN.UA