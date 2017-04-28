Трамп заявил о вероятности серьезного конфликта с КНДР

Президент США не исключает конфликта, но надеется на мирный выход из кризисной ситуации на Корейском полуострове.

Трамп надеется на мир, но, похоже, не исключает войны с Кореей

Президент США Дональд Трамп о вероятности серьезного конфликта США с Северной Кореей из-за ядерной и ракетной программ КНДР, однако надеется на мирный выход из кризисной ситуации.

"Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный, серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно", - заявил Трамп, пишет "Интерфакс", ссылась на NBC.

При этом, как сообщается, администрация пока делают упор на подготовке целого ряда новых экономических санкций, не принимая во внимание военный вариант.

"Мы хотели бы решать вопросы дипломатией, но это очень сложно", - сказал он.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли допустила, что американские военные могут нанести удар по Северной Корее, если Пхеньян продолжит испытания баллистических ракет.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.