Трамп заявил о связях Клинтон и ее окружения с РФ

Президент США обратил внимание на отказ демократов предоставить серверы ФБР для анализа атак, которым они подверглись.

Трамп снова раскритиковал Клинтон Yahoo!News

Президент США Дональд Трамп заявил, что у экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее ближайшего окружения есть

В частности, Трамп указал на бизнес-интересы РФ бывшего главы ибирательного штаба Клинтон Джона Подесты.

"Есть Подеста, у которого, как я понимаю, есть компания с братом в России. Муж Хиллари выступает с речами в России. Хиллари заключила урановую сделку с Россией. Никто никогда не говорит об этом", – заявил американский президент в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 30 апреля.

Кроме того, Трамп обратил внимание на отказ демократов предоставить серверы ФБР для анализа атак, которым они подверглись.

"Их серверы взломали. Но почему демократы не позволили ФБР их изучить? Они сказали ФБР: мы не позволим вам это сделать. Почему они так решили? И почему ФБР не жаловалось по этому поводу?", – возмутился президент США.

Ранее глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.