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Трамп заявил о необходимости усилить ядерный потенциал США

22 декабря в 22:33

В твиттере избранного президента США появилась новая запись.

Дональд Трамп
Трамп поделился мыслями о важности ядерного оружия для национальной безопасности
Yahoo!News
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны усилить свой ядерный потенциал.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерного оружия", – сказано в сообщении, опубликованном в микроблоге Трампа в Twitter в четверг, 22 декабря.

 

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что в ближайшее время ядерное оружие может появиться у таких государств как Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия, а также допускал возможность расторжения ядерной сделки с Ираном. Кроме того, во время дебатов с Хиллари Клинтон Трамп назвал российский ядерный арсенал более новыми и современным, чем американский.

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Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп 20 декабря получил голоса 304 из 538 голосов выборщиков. Церемония инаугурации Трампа состоится 19-21 января 2017 года.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов. При  этом за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 65,8 млн избирателей, за Трампа - 62,9 млн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп США ядерное оружие
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