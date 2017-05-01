Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Кимом

Ким никогда не встречался с иностранными лидерами после того, как стал править в КНДР в 2011 году.

Трам готов встетиться с Ким Чен Ыном "при подходящих обстоятельствах" obozrevatel.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с лидером Северной Кореив условиях обострения напряженности в отношении программы создания ядерного оружия в КНДР, "если обстоятельства будут подходящими".

"Если было бы уместно встретиться с ним, я был бы абсолютно уверен, для меня было бы честью это сделать", - сказал Трамп в интервью Bloomberg News.

Американский президент также отметил, что большинство людей политики никогда бы так не сказали.

"Но я говорю вам, что при подходящих обстоятельствах встретился бы с ним. У нас есть "горячие" новости", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын никогда не встречался с иностранными лидерами после того, как стал править в КНДР в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "толковым парнем". По словам Трампа, северокорейский лидер получил власть в очень юном возрасте и смог ее удержать, несмотря на окружение "жесткими людьми".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.