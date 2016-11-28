Трамп заявил, что СМИ замалчивают "мошенничество" на выборах

По словам новоизбранного президента США "мошенничества" были на выборах в трех крупных штатах, где победила Клинтон.
"Серьезное мошенничество на выборах в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!" — написал Трамп в Twitter.
Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 листопада 2016 р.
Ранее Трамп назвал "мошенничеством" инициативу по пересчету голосов в штате Висконсин, который инициировала бывшая кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.
Новоизбранного президента беспокоит тот факт, что пересчет голосов в Висконсине поддержал избирательный штаб Хилари Клинтон, которая ранее признала свое поражение.
Как сообщалось, победу Дональда Трампа на выборах президента США считают легитимной 74% американцев. 18% – не признают победу республиканца, свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC и издания The Washington Post, опубликованные в воскресенье, 13 ноября.ZN.UA