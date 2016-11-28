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Трамп заявил, что СМИ замалчивают "мошенничество" на выборах

28 ноября в 08:56

По словам новоизбранного президента США "мошенничества" были на выборах в трех крупных штатах, где победила Клинтон. 

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Трамп обвинил СМИ в предзвятости
Flickr/ Gage Skidmore
Новоизбранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил о наличии "серьезного мошенничества" во время президентских выборах в трех штатах,  которых победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

"Серьезное мошенничество на выборах в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп назвал "мошенничеством" инициативу по пересчету голосов в штате Висконсин, который инициировала бывшая кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

Новоизбранного президента беспокоит тот факт, что пересчет голосов в Висконсине поддержал избирательный штаб Хилари Клинтон, которая ранее признала свое поражение.

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Как сообщалось, победу Дональда Трампа на выборах президента США считают легитимной 74% американцев. 18% – не признают победу республиканца, свидетельствуют данные опроса телекомпании ABC и издания The Washington Post, опубликованные в воскресенье, 13 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент мошенничество Трамп выборы Клинтон США СМИ
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