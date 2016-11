Трамп заявил, что СМИ замалчивают "мошенничество" на выборах

Новоизбранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил о наличии "серьезного мошенничества" во время президентских выборах в трех штатах, которых победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Серьезное мошенничество на выборах в Виргинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии — так почему СМИ об этом не сообщают? Серьезная предвзятость — большая проблема!" — написал Трамп в Twitter.

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem!