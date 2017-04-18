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Трамп заявил, что разоблачил провальность внешней политики Обамы

18 апреля в 00:11

Для этого понадобилось три месяца президентства.

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Трамп критикует внешнюю политику Обамы
 Президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Первые 90 дней моего президентства разоблачили полный провал внешней политики за последние восемь лет! Это точно", - отметил Трамп, добавив ссылки на шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в начале апреля уволил своего главного стратега Стива Беннона.

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Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп президент политика Сирия США Обама
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