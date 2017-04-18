Трамп заявил, что разоблачил провальность внешней политики Обамы

Для этого понадобилось три месяца президентства.

Трамп критикует внешнюю политику Обамы Президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Первые 90 дней моего президентства разоблачили полный провал внешней политики за последние восемь лет! Это точно", - отметил Трамп, добавив ссылки на шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.

A great book for your reading enjoyment: "REASONS TO VOTE FOR DEMOCRATS" by Michael J. Knowles. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 квітня 2017 р.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в начале апреля уволил своего главного стратега Стива Беннона.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".