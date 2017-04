Трамп заявил, что разоблачил провальность внешней политики Обамы

Трамп критикует внешнюю политику Обамы Президент США Дональд Трамп заверил, что своим президентством доказал провальность внешней политики предшествующей администрации во главе с Бараком Обамой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Первые 90 дней моего президентства разоблачили полный провал внешней политики за последние восемь лет! Это точно", - отметил Трамп, добавив ссылки на шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.

