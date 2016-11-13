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Трамп заявил о намерении депортировать из США 3 млн. мигрантов

13 ноября в 20:39

Избранный президент США подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой.

Дональд Трамп
Дональд Трамп признал, что среди нелегалов есть "замечательные люди"
С приходом к власти новой президентской администрации из США могут быть депортированы до трех миллионов нелегальных мигрантов, заявил избранный президент Дональд Трамп.

"Мы выявим судимых и преступников, членов банд, наркоторговцев. Таких людей много, их может бать два миллиона, три миллиона. Мы депортируем их из страны или посадим в тюрьму", – сказал Трамп в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 13 ноября.

Политик также подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой для защиты страны от наплыва нелегалов.

Трамп уточнил, что в отдельных районах планируется возвести забор, а стену возведут лишь на наиболее сложных участках. После того, как США усилят пограничный контроль, все нормализуется, заверил избранный президент.

После депортации преступников и укрепления границы Трамп пообещал решить вопрос остальных нелегальных мигрантов, среди которых, как призан политик, есть "прекрасные люди".

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Как ранее писало издание The Economist, Америка проголосовала не так за смену партии, как за смену режима. "Трамп пришел к власти на фоне общественного недовольства. Частично его усилило то, что простые американцы не чувствуют богатства своей страны на себе",- говорилось в статье.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке. 

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп выборы США президент Мексика мигранты
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