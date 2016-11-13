Трамп заявил о намерении депортировать из США 3 млн. мигрантов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Избранный президент США подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой.

Дональд Трамп признал, что среди нелегалов есть "замечательные люди"

С приходом к власти новой президентской администрации из США могут быть депортированы до трех миллионов нелегальных мигрантов, заявил избранный президент

"Мы выявим судимых и преступников, членов банд, наркоторговцев. Таких людей много, их может бать два миллиона, три миллиона. Мы депортируем их из страны или посадим в тюрьму", – сказал Трамп в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 13 ноября.

Политик также подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой для защиты страны от наплыва нелегалов.

Трамп уточнил, что в отдельных районах планируется возвести забор, а стену возведут лишь на наиболее сложных участках. После того, как США усилят пограничный контроль, все нормализуется, заверил избранный президент.

После депортации преступников и укрепления границы Трамп пообещал решить вопрос остальных нелегальных мигрантов, среди которых, как призан политик, есть "прекрасные люди".

Как ранее писало издание The Economist, Америка проголосовала не так за смену партии, как за смену режима. "Трамп пришел к власти на фоне общественного недовольства. Частично его усилило то, что простые американцы не чувствуют богатства своей страны на себе",- говорилось в статье.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о том, чего можно ожиать от Трампа на посту президента США читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белокоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?