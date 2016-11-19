Трамп заплатит 25 млн долл. за мошенничество его университета

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Университет Трампа больше не функционирует.

Трамп заплатит за мошенничество своего университета. Flickr/ Gage Skidmore

Победитель на президентских выборах в СШАсогласился выплатить 25 миллионов долларов за закрытие трех уголовных дел против него из-за "Университета Трампа", который нарушил американское законодательство в области образования.

Как сообщает The Guardian, из этой суммы 1 миллион долларов - это штрав штата Нью-Йорк за мошенничество. А остальные средства пойдут на выплату возмещения ущерба пострадавшим. Бывшие студенты Университета Трампа жалуются, что им обещали раскрыть секреты успешного бизнеса в сфере недвижимости. Однако, это был обман.

"Соглашение об урегулировании претензий на 25 миллионов долларов - потрясающая уступка Дональда Трампа и значимая победа для более чем 6 тысяч жертв его шарлатанського университета", - заявил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман.

К этому времени Трамп отрицал все обвинения. Ранее издание Financial Times писало, что бинес-интересы Трампа создают проблемы для его президентства. У него слишком много конфликтов с американскими регуляторными ведомствами.