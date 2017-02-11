Трамп заблуждается в выгодах "большой сделки" с Россией – The Economist

От этой сделки США потеряет значительно больше, чем приобретет.
Издание напоминает, что Джордж Буш "увидел душу" за глазами российского президента. Потом Барак Обама попытался "перезагрузить" отношения с Россией. Но к концу его президентства Россия аннексировала Крым, продолжает расшатывать ситуацию в Украине и заполнила тот вакуум в Сирии, который американский президент создал своим бездействием. Дональд Трамп решил пойти дальше и вывести страны на новый уровень партнерства. Теперь вопрос в том удастся ли это ему, или он будет третьим американским президентом подряд, которого перехитрит Путин.
Детали нового подхода Трампа к России до сих пор непонятны и переменчивы. Частично из-за разногласий среди окружения президента. Даже постоянный представитель США в ООН осудил российскую агрессию в Украине, тогда как Трамп не покидает своих симпатий к российскому президенту. Когда журналист на Fox News спросил, понимает ли Трамп, что Путин "убийца", американский президент ответил: "У нас тоже много убийц. Или выдумаете, что наша страна так невинна?".
Для президента США предположить, что его страна настолько же убийца, как и Россия – беспрецедентно, неправильно и радостно для пропагандистов в Москве. При этом Трамп заблуждается, думая, что Россия может многое дать США. И не только потому, что это неправильная оценка силы и интересов России, но и непонимание, что Соединенные Штаты могут получить взамен.
Исходя из представлений Трампа, США должны объединиться с Россией, чтобы победить террористическую организацию "Исламское государство". В то же время Россия должна перестать поддерживать Иран, прекратить разжигание конфликта в Украине, согласиться перестать тревожить страны НАТО и, возможно, согласиться на переговоры по контролю над ядерным оружием. В более отдаленной перспективе Россия поможет в сдерживании расширение Китая. Кроме всего вышеперечисленного, Россия, возможно, помогла Трампу выиграть на выборах.
Но это не означает, что американский президент может доверять Путину. Интересы двух стран существенно отличаются. В Сирии, например, Россия создает видимость борьбы с ИГИЛ. Цена Америки за сотрудничество в этом вопросе выразится в постоянном присутствии российских войск на Ближнем востоке и поддержке Асада, чей режим казнил тысячи людей без суда. Это не будет плюсом ни для Сирии, ни для региональной стабильности, ни для США.
Не будет Россия и ссориться с Ираном. Вооруженные силы этой страны сотрудничают с авиацией России, а сама страна является перспективным рынком. Кроме того, эти страны – соседи, неоднократно заявлявшие об обоюдной поддержке.
Мысли о том, что Россия будет отличным союзником против Китая еще менее реалистичны. Россия намного слабее Китая, с сокращающейся экономикой и меньшей армией. У Путина нет ни сил, ни желания ссориться с Пекином. С другой стороны, он очень ценит торговлю с Китаем, боится его военной мощи и имеет много общего с его лидерами. Даже если бы для США было бы необходимо начать противостояние с Китаем, что само по себе неправильно, Путин не станет в этом помогать.
Но наибольший риск просчетов Трампа в Европе. Тут Путин желает трех вещей: снятие санкций, признание его захвата украинской территории, ослабления НАТО.
Путин будет рад, если Трамп ослабит хватку в "ближнем зарубежье". Например, уберет противоракетную оборону из Европы или заблокирует принятие Черногории в НАТО. Кажется, что Трамп не осознает, какие последствия это может иметь. Одну неделю он называет НАТО устаревшим, а на следующую уже обещает его поддерживать. Некоторые его советники показывают, что им все равно, если ЕС развалится и поддерживают Марин Ле-Пен, которая этого хочет. Бэннон, хоть и называет режим Путина клептократичным, но и считает его природным союзником Трампа в глобальном возвращении националистов и традиционалистов к власти.
Неважно насколько хороший дипломат Трамп, сделка с Россией ему ничего не принесет. Вместо "большой сделки" стоит сосредоточиться на малых вопросах, таких как контроль над вооружением. Республиканцы и более рассудительные советники Трампа должны убедить его в этом. Иначе все станет действительно плохо.Кремле опровергли слухи о "большой сделке" между США и Россией.
Напоминаем, что в Ближайшее время Германия может стать единственным "большим" союзником Украины.
Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA