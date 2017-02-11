Трамп заблуждается в выгодах "большой сделки" с Россией – The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

От этой сделки США потеряет значительно больше, чем приобретет.

Трамп может серьезно навредить США "большой сделкой" с Россией Cebas1 / Depositphotos

"Большая сделка" между Соединенными Штатами и Россией не принесет ничего, кроме сдачи американских интересов. Об этом пишет издание The Economist

Издание напоминает, что Джордж Буш "увидел душу" за глазами российского президента. Потом Барак Обама попытался "перезагрузить" отношения с Россией. Но к концу его президентства Россия аннексировала Крым, продолжает расшатывать ситуацию в Украине и заполнила тот вакуум в Сирии, который американский президент создал своим бездействием. Дональд Трамп решил пойти дальше и вывести страны на новый уровень партнерства. Теперь вопрос в том удастся ли это ему, или он будет третьим американским президентом подряд, которого перехитрит Путин.

Детали нового подхода Трампа к России до сих пор непонятны и переменчивы. Частично из-за разногласий среди окружения президента. Даже постоянный представитель США в ООН осудил российскую агрессию в Украине, тогда как Трамп не покидает своих симпатий к российскому президенту. Когда журналист на Fox News спросил, понимает ли Трамп, что Путин "убийца", американский президент ответил: "У нас тоже много убийц. Или выдумаете, что наша страна так невинна?".

Для президента США предположить, что его страна настолько же убийца, как и Россия – беспрецедентно, неправильно и радостно для пропагандистов в Москве. При этом Трамп заблуждается, думая, что Россия может многое дать США. И не только потому, что это неправильная оценка силы и интересов России, но и непонимание, что Соединенные Штаты могут получить взамен.

Исходя из представлений Трампа, США должны объединиться с Россией, чтобы победить террористическую организацию "Исламское государство". В то же время Россия должна перестать поддерживать Иран, прекратить разжигание конфликта в Украине, согласиться перестать тревожить страны НАТО и, возможно, согласиться на переговоры по контролю над ядерным оружием. В более отдаленной перспективе Россия поможет в сдерживании расширение Китая. Кроме всего вышеперечисленного, Россия, возможно, помогла Трампу выиграть на выборах.

Но это не означает, что американский президент может доверять Путину. Интересы двух стран существенно отличаются. В Сирии, например, Россия создает видимость борьбы с ИГИЛ. Цена Америки за сотрудничество в этом вопросе выразится в постоянном присутствии российских войск на Ближнем востоке и поддержке Асада, чей режим казнил тысячи людей без суда. Это не будет плюсом ни для Сирии, ни для региональной стабильности, ни для США.

Не будет Россия и ссориться с Ираном. Вооруженные силы этой страны сотрудничают с авиацией России, а сама страна является перспективным рынком. Кроме того, эти страны – соседи, неоднократно заявлявшие об обоюдной поддержке.

Мысли о том, что Россия будет отличным союзником против Китая еще менее реалистичны. Россия намного слабее Китая, с сокращающейся экономикой и меньшей армией. У Путина нет ни сил, ни желания ссориться с Пекином. С другой стороны, он очень ценит торговлю с Китаем, боится его военной мощи и имеет много общего с его лидерами. Даже если бы для США было бы необходимо начать противостояние с Китаем, что само по себе неправильно, Путин не станет в этом помогать.

Но наибольший риск просчетов Трампа в Европе. Тут Путин желает трех вещей: снятие санкций, признание его захвата украинской территории, ослабления НАТО.

Путин будет рад, если Трамп ослабит хватку в "ближнем зарубежье". Например, уберет противоракетную оборону из Европы или заблокирует принятие Черногории в НАТО. Кажется, что Трамп не осознает, какие последствия это может иметь. Одну неделю он называет НАТО устаревшим, а на следующую уже обещает его поддерживать. Некоторые его советники показывают, что им все равно, если ЕС развалится и поддерживают Марин Ле-Пен, которая этого хочет. Бэннон, хоть и называет режим Путина клептократичным, но и считает его природным союзником Трампа в глобальном возвращении националистов и традиционалистов к власти.

Неважно насколько хороший дипломат Трамп, сделка с Россией ему ничего не принесет. Вместо "большой сделки" стоит сосредоточиться на малых вопросах, таких как контроль над вооружением. Республиканцы и более рассудительные советники Трампа должны убедить его в этом. Иначе все станет действительно плохо.

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Подробнее об отношениях Киева с новой администрацией США и ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".