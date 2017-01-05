Трамп вышел из проекта по строительству Trump Tower в Батуми

Соглашение о строительстве 47-этажного жилого дома в Батуми заключено 5 лет назад.

Башню Трампа в Грузии так и не построят УНИАН

В грузинском городе Батуми не будут строить Trump Tower. Компания Дональда Трампа Trump Organization и грузинская частная инвестиционная компания Silk Road Group распространили совместное заявление, в котором сообщили своем решении "официально завершить разработку проекта Trump Tower в Батуми", сообщает Bloomberg.

Соглашение о строительстве 47-этажного жилого дома стоимостью 250 миллионов долларов было заключено в 2012 году, однако его "заморозили" в через го после отставки президента Грузии Михаила Саакашвили.

Завершение проекта по строительству небоскреба в Батуми стало "последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме".

В декабре 2016 года Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил о намерении уйти из бизнеса на время пребывания на посту президента США, а также сообщил о подготовке документов, которые позволят ему держаться вне бизнес-операций.

Трамп является президентом компании Trump Organization, занимающейся строительством, а также основателем Trump Entertainment Resorts, которая управляет многочисленными казино и отелями по всему миру.

Во время "избирательной кампании" Трамп обещал передать все активы в "слепой траст" своим детям. Издание Financial Times указывало на конфликт интересов, возникающий у Трампа-бизнесмена, которого избрали президентом США.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".