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Трамп выдвинул консервативного кандидата на пост судьи Верховного суда

1 февраля в 10:14

Новый кандидат может надолго вернуть консервативное большинство в суде.

Суд США
Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост судьи Верховного суда
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пожизненную должность судьи Верховного суда США. Назначение Горсача вернет в Верховный суд консервативное большинство, что может сказаться на законах о таких спорных вопросах, как аборты, контроль над оружием, смертная казнь и вопросы религии, сообщает Reuters.

 Кандидату предстоит утверждение в Сенате, что может быть весьма непросто после блокирования либерального кандидата от Демократов в прошлом году. Сейчас члены Демократической партии обещают блокировать назначение Горсача, добившись усложненной процедуры. Такая процедура предполагает необходимость 60 голосов из 100 возможных в Сенате, вместо простого большинства.

Однако 49-летний кандидат имеет поддержку не только среди Республиканцев, которые удерживают большинство в верхней палате парламента, но и некоторых консервативных  Демократов. В случае назначения он может надолго вернуть консервативное большинство в Верховный суд, учитывая возраст других судей и республиканского президента с большинством в обеих палатах парламента.

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Ранее сообщалось, что Трамп назначил нового главу Таможенной и иммиграционной службы. Предыдущий руководитель продержался на своей должности всего 10 дней.

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд кандидаты Трамп Сенат
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