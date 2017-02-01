Трамп выдвинул консервативного кандидата на пост судьи Верховного суда

Новый кандидат может надолго вернуть консервативное большинство в суде.
Кандидату предстоит утверждение в Сенате, что может быть весьма непросто после блокирования либерального кандидата от Демократов в прошлом году. Сейчас члены Демократической партии обещают блокировать назначение Горсача, добившись усложненной процедуры. Такая процедура предполагает необходимость 60 голосов из 100 возможных в Сенате, вместо простого большинства.
Однако 49-летний кандидат имеет поддержку не только среди Республиканцев, которые удерживают большинство в верхней палате парламента, но и некоторых консервативных Демократов. В случае назначения он может надолго вернуть консервативное большинство в Верховный суд, учитывая возраст других судей и республиканского президента с большинством в обеих палатах парламента.