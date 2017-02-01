Трамп выдвинул консервативного кандидата на пост судьи Верховного суда

Новый кандидат может надолго вернуть консервативное большинство в суде.

Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост судьи Верховного суда

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пожизненную должность судьи Верховного суда США . Назначение Горсача вернет в Верховный суд консервативное большинство, что может сказаться на законах о таких спорных вопросах, как аборты, контроль над оружием, смертная казнь и вопросы религии, сообщает Reuters

Кандидату предстоит утверждение в Сенате, что может быть весьма непросто после блокирования либерального кандидата от Демократов в прошлом году. Сейчас члены Демократической партии обещают блокировать назначение Горсача, добившись усложненной процедуры. Такая процедура предполагает необходимость 60 голосов из 100 возможных в Сенате, вместо простого большинства.

Однако 49-летний кандидат имеет поддержку не только среди Республиканцев, которые удерживают большинство в верхней палате парламента, но и некоторых консервативных Демократов. В случае назначения он может надолго вернуть консервативное большинство в Верховный суд, учитывая возраст других судей и республиканского президента с большинством в обеих палатах парламента.

Ранее сообщалось, чтоТаможенной и иммиграционной службы. Предыдущий руководитель продержался на своей должности всего 10 дней.