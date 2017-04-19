Трамп встретится с Эрдоганом перед саммитом НАТО

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая.

Президенты США и Турции встретятся в Вашингтоне до 25 мая mignews.com.ua

Президенты СШАи Турции Раджеп Тайип Эрдоган встретятся в Вашингтоне в мае перед саммитом НАТО, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что о встрече договорились во время телефонного разговора двух президентов. Дата встречи пока не определена, однако саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая.

Ранее сообщалось, что Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган получил поздравления с победой на референдуме от американского коллеги Дональда Трампа.

Владимир Кравченко в своей статье для ZN.UA пишет, что несмотря на протесты оппозиции, на референдуме по внесению изменений в Конституцию турки проголосовали за усиление полномочий главы государства и трансформацию Турции из парламентской республики в президентскую.

Детальнее читайте в статье Владимира Кравченко "Эрдоганова победа" для еженедельника "Зеркало недели. Украина.