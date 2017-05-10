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Трамп встретился с Лавровым в Вашингтоне

10 мая в 19:45
Стороны порознь рассказали об итогах встречи. 
Лавров Трамп
Трамп и Лавров провели первую встречу
Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретились в Вашингтоне. 
 
Стороны прокомментировали итоги встречи порознь. В частности, Лавров провел пресс-конференцию в российском посольстве в Вашингтоне.
 
По его словам, на встрече обсуждались сирийская проблема, а также ситуация в Украине. Вопрос санкций на встрече не обсуждался. "Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", – сказал Лавров.
 
Глава МИД РФ заявил, что Трамп подтвердил заинтересованность США во взаимодействии с Россией. При этом, он признал, что "за один присест" всех проблем, накопившихся между странами, решить не удастся. 
 
Лавров сообщил, что Трамп и Путин должны встретиться в июле на саммите G20.
 
Трамп, в свою очередь, рассказал об итогах переговоров с Лавровым на встрече с журналистами в Белом доме. Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".
 
Встреча Лаврова с Трампом продолжалась около 40 минут. 
 
 
2 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организации встречи в привязке к саммиту G20 в начале июля. 
По материалам: ТАСС
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