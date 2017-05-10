Трамп встретился с Лавровым в Вашингтоне

Стороны порознь рассказали об итогах встречи.

Трамп и Лавров провели первую встречу Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретились в Вашингтоне.

Стороны прокомментировали итоги встречи порознь. В частности, Лавров провел пресс-конференцию в российском посольстве в Вашингтоне.

По его словам, на встрече обсуждались сирийская проблема, а также ситуация в Украине. Вопрос санкций на встрече не обсуждался. "Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что Трамп подтвердил заинтересованность США во взаимодействии с Россией. При этом, он признал, что "за один присест" всех проблем, накопившихся между странами, решить не удастся.

Лавров сообщил, что Трамп и Путин должны встретиться в июле на саммите G20.

Трамп, в свою очередь, рассказал об итогах переговоров с Лавровым на встрече с журналистами в Белом доме. Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".

Встреча Лаврова с Трампом продолжалась около 40 минут.