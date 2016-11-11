Трамп воспользовался народным гневом, и это опасно – The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Избиратели выбрали его, надеясь на восстановление чувства достоинства, но миллиардер может сделать ситуацию еще хуже.

Угроза в том, что Трамп может не оправдать надежды разъяренных избирателей. Yahoo!News

Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года стало моментом конца истории. Борьба между коммунизмом и капитализмом закончилась. После титанического идеологического противостояния, которое охватило десятилетия после окончания Второй мировой войны, открытые рынки и западная либеральная демократия стали господствующими.

Утром 9 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, эта иллюзия была развеяна. История вернулась с местью.

Об этом сегодня пишет издание The Economist. Факт победы Трампа стал ударом как по нормам, на которых держится политика внутри США, так и по американской роли доминирующей силы в мире. Во внутренней политике дилетантская и хаотичная кампания унижает целую индустрию консультантов, экспертов и социологов. Если президент Трамп выполнит свое обещание и начнет испытывать институты, которые регулируют политическую жизнь в стране, никто не может дать гарантию, что они выдержат.

Во внешней политике он нацелился на убеждение, что Америка получает выгоду от неблагодарной задачи быть мировым гегемоном. Так считали все президенты после Второй мировой войны. Если Трамп теперь отгородится от мира, никто не знает, что может прорваться наружу.

Ощущение, что старые устои рушатся, пугает американских союзников. Страх, что глобализация остановится, охватил рынки. А последствия от результатов американских выборов затмят Brexit. Победа Трампа уничтожила консенсус. Вопрос в том, что придет на смену.

Стоит начать с того, что Америка проголосовала не так за смену партии, как за смену режима. Трамп пришел к власти на фоне общественного недовольства. Частично его усилило то, что простые американцы не чувствуют богатства своей страны на себе. В реальных оценках, среднестатистические доходы ниже, чем в 70-х годах. За последние 50 лет среднестатистической семье приходилось дольше работать, чтобы компенсировать потери от каждой рецессии. Социальная мобильность крайне низкая, чтобы можно было выполнить обещания об улучшении. А потеря чувства собственного достоинства не была компенсирована ростом зарплат на протяжении нескольких кварталов.

"Ярость посеяла ненависть в Америке. Чувствуя себя жертвами нечестной экономической системы, простые американцы обвинили элиты в Вашингтоне в чрезмерной бесхребетности и глупости, которые не позволили им выступить против иностранцев и крупного бизнеса. Или даже хуже. Они верят, что элиты сами тоже участвуют в сговоре", - говорится в статье.

Люди отреклись от СМИ за "покрывательство" политиков и элит, а также из-за "предвзятость". Много белых избирателей из рабочего класса ощущают угрозу экономического и демографического сокращения. Некоторые из них думает, что расовые меньшинства откупились от демократической машины. Американцы с периферии презирают либеральные ценности, которые их городские соотечественники якобы пытаются "навязать" им, манипулируя машиной Вашингтона.

Республиканцы вели себя так, будто сотрудничать с демократами – это измена. Трамп очень ловко оседлал эту народную ярость. Те, кто не голосовал за него, удивляются, как половина их соотечественников закрыли глаза на его угрозы в адрес женщин, на заигрывание с ксенофобами и его систематическое пренебрежение к фактам.

Конечно, нет причины считать, что все избиратели Трампа поддерживают его поведение. Для части из них все его недостатки незначительны в сравнении с "одной большой правдой": Америку нужно исправить. Для других его готовность нарушать табу стало доказательством, что он аутсайдер. Избиратели воспринимали Трампа серьезно, но не буквально в то время, как его критики воспринимали его буквально, но не серьезно. Хиллари Клинтон отстаивала все то, чем недовольны американцы.

"Гений американской конституции в том, что она ограничивает ущерб от действий одного президента. Мы надеемся, что Трамп докажет, что наши страхи беспочвенны или, если он не сможет этого сделать, через четыре года придет лучший президент. Тем временем, опасность от общественной ярости заключается в том, что Трамп усилит недовольство, которое привело его к власти. В таком случае, его провал проложит путь для того, кто захочет еще больше сломать систему", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.