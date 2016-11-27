Трамп включил в процесс принятия государственных решений членов своей семьи – эксперты

Недоверие к политическому истеблишменту было для нового президента США не просто предвыборным лозунгом.
Как отмечают аналитики, к решению вопросов государственной важности Трамп уже привлек своего сына и зятя.
"Так, по информации СМИ, сын президента Дональд Трамп-младший был замечен на одной из конференций с Рандой Кассис, которую россияне считают представительницей "патриотической оппозиции" Сирии; муж старшей дочери Иванки, 35-летний успешный бизнесмен и владелец издания New York Observer Джаред Кушнер, который играл руководящую роль в обеспечении поддержки тестя со стороны еврейской общины, претендует на определенную роль в формировании политики относительно Израиля и арабско-израильского урегулирования", – пишут авторы.
Белоколос и Хара отмечают, что недоверие к истеблишменту было для Трампа не просто предвыборным лозунгом: сейчас он окружает себя лояльными людьми, принимает решения в узком кругу наиболее проверенных советников и пытается создать систему сдержек даже в собственной администрации.
Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.
Подробнее о возможном составе администрации Дональда Трампа читайте в статье Олега Белоколоса и Александра Хары "Новый кабинет Трампа: командная стратегия или какофония влияний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA