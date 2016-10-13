Трамп в шесть раз популярнее Клинтон среди жителей России

Жители России думают, что победу на президентских выборах в США одержит Трамп и договорится с Путиным.

Жители России будут разочарованы, если Трамп проиграет Yahoo!News

Относительное большинство граждан РФ (44%) считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в больше мере отвечает интересам России, чем победа кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон (7%), свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

По данным социологов, Клинтон производит на жителей России отрицательное (61%), а не положительное (8%) впечатление. Еще 23% заявили, что совсем ничего о ней не знают. Оценки Трампа не так однозначны: 38% ему симпатизируют, 20% - нет, 30% ничего о нем не знают.

Мнения жителей России о том, кто, скорее всего, одержит победу на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, разделились: 36% считают, что это будет Трамп, 31% - что Клинтон, у 32% нет ответа.

Телефонный опрос был проведен 1-2 октября среди 2000 респондентов в 550 городских и 390 сельских населенных пунктах РФ.

Согласно последним данным опроса Reuters и компании Ipsos, скандальная видеозапись 2005 года с вульгарными высказываниями Дональда Трампа сказалась на популярности кандидата от республиканцев. Сейчас кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает Трампа на восемь процентных пунктов: 45% против 37%.

Напомним, что по данным опрос британской исследовательской компании YouGov, Россия стала единственной страной "большой двадцатки", жители которой выступают за то, чтобы следующим президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.