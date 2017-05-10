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Трамп в Белом доме примет Лаврова – Reuters

10 мая в 07:37

Президент США и глава МИД РФ обсудят "широкий круг вопросов".

Белый дом США
В Белом доме встретятся Трамп и лавров
Президент США Дональд Трамп сегодня, 10 мая, примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Встреча запланирована в Белом доме, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в  администрации Трампа.

Предполагается, что говорить президент США и глава МИД РФ будут о ситуации в Сирии, а также обсудят широкий круг международных вопросов, которые в сообщении не конкретизированы.

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Ранее на 10 мая была анонсирована встреча Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе и Сирии. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США встреча Трамп Тиллерсон
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