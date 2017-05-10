Трамп в Белом доме примет Лаврова – Reuters

Президент США и глава МИД РФ обсудят "широкий круг вопросов".

В Белом доме встретятся Трамп и лавров

Президент США Дональд Трамп сегодня, 10 мая, примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Встреча запланирована в Белом доме, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

Предполагается, что говорить президент США и глава МИД РФ будут о ситуации в Сирии, а также обсудят широкий круг международных вопросов, которые в сообщении не конкретизированы.

Ранее на 10 мая была анонсирована встреча Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе и Сирии.