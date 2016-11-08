Трамп уже одержал первую небольшую победу на выборах в США

Несколько десятков жителей Нью-Гемпшира пошли ночью голосовать.

Несколько десятков избирателей в Нью-Гемпшире проголосовали за Трампа.

Несколько десятков избирателей в Нью-Гемпшире дали старт выборам президента США, проголосовав прямо в полночь. Как сообщает ABC News , поскольку избирателей было всего 64, через несколько минут был известен результат их волеизъявления.

32 ранних избирателей отдали свои голоса за республиканца Дональда Трампа, в то время как 25 – за демократа Хиллари Клинтон, а еще три проголосовали за либертарианца Гарри Джонсона. Также несколько избирателей вписали в бюллетень имена демократа Берни Сандерса, республиканцев Джона Кисича и и Митта Ромни.

Тем временем, на выборах президента в США уже проголосовали более 40 миллионов американцев. Однако, результаты их волеизъявления пока не известны. В это же время, опрос Reuters показывает, что Клинтон имеет 90% шансов на победу над Трампом.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

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