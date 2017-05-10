Трамп уволил директора ФБР, а теперь встретится с Лавровым - Bloomberg

Увольнение Коми в разгар расследования российского вмешательства в американские выборы все больше кажется странным.

Трамп завтра встретится с Лавровым. Gage Skidmore / Flickr

Дональд Трамп собирается провести первую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг. Это произойдет всего через несколько дней послеДжеймса Коми, который как раз вел расследование о возможных связях президента США с российскими чиновниками.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что прием Лаврова в Овальном кабинете станет прелюдией к первому разговору Трампа с Владимиром Путиным с глазу на глаз, который может состояться в ближайшие месяцы.

Издание добавляет, что Лавров приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном и обсудить Сирию и Украину. Ожидается, что Тиллерсон будет давить на российского министра, добиваясь гуманитарного сотрудничества и сокращения насилия в сирийской войне, а также остановки агрессии России против Украины.

Однако, встречи Трампа и Тиллерсона с российским дипломатом состоятся на фоне увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что отстранение от должности Коми - это внутреннее дело США.



"Мы надеемся, оно не будет иметь никакого влияния на отношения с Россией", - сказал Песков.

Сегодня лояльное к Демократической партии издание New York Times писало, что в решении Трампа уволить директора ФБР слышно эхо Уотергейта. Ведь со времен Ричарда Никсона ни один президент США не решался уволить того, кто вел расследование дела против него.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.