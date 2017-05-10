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Трамп утвердил план военной помощи сирийским курдам

10 мая в 10:01

Вооружение курдов вызовет раздражение у Турции.

Дональд Трамп
Трамп решил вооружать курдов для ускорения борьбы с ИГИЛ в Сирии
news.yahoo.com
Американский президент Дональд Трамп утвердил план предоставления оружия сирийским курдам для ускорения борьбы с террористической организацией "Исламское государство". В администрации отмечают, что Сирийские демократические силы, в которые входит сирийская самооборона, являются единственной силой, которая способна захватить Ракку в ближайшее время, пишет The Hill.

Издание отмечает, что такое решение вызовет критику в Турции, которая считает Сирийскую самооборону террористической организацией. Это может способствовать увеличению напряжения между Вашингтоном и Анкарой, несмотря на то, что США накануне уверяли Турцию в поддержке безопасности своего союзника по НАТО.

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Ранее сообщалось, что турецкая армия завершила военную операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии  в августе прошлого года. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков. Во время военных действий в Сирии погибли 310 тысяч чловек.

Подробнее о предпосылках, развитии и участниках сирийского конфликта читайте в спецпроекте  ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Турция США курды
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