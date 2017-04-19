Трамп усложнит получение рабочих виз в США

По мнению президента, это поможет увеличить количество нанятых американцев.

Трамп подписал указ об усложнении выдачи трудовых виз и защите некоторых категорий американских товаров Gage Skidmore / Flickr

Американский президентподписал указ, который усложняет процедуру получения американской рабочей визы для высококвалифицированных специалистов. Кроме того, указ приведет к усилению защиты некоторых групп американских товаров, среди которых сталь, сообщает Reuters

Президент считает, что такие шаги помогут избежать притоку иностранных кадров, которые отбирают рабочие места у американцев. По данным Белого дома, в среднем, иностранцы с рабочей визой H-1B, правила которой предлагает пересмотреть Трампа, получают 80% от рыночной зарплаты в этой сфере.

В администрации сказали, что готовы пересмотреть правила выдачи таких виз, оставив их только для самых квалифицированных кадров. Против закона выступили технологические и информационные компании, которые чаще других привлекают иностранцев на работу с использованием таких виз.

Как сообщалось, конгрессмены Республиканской партии отозвали с голосования законопроект о новой системе медстрахования, которая, принятую при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 120 дней не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. Впоследствии указ Трампа отменил американский суд.

7 марта Трамп подписал новый указ о беженцах. США приостановит их прием на 120 дней.