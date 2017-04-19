Трамп усложнит получение рабочих виз в США

По мнению президента, это поможет увеличить количество нанятых американцев.
Президент считает, что такие шаги помогут избежать притоку иностранных кадров, которые отбирают рабочие места у американцев. По данным Белого дома, в среднем, иностранцы с рабочей визой H-1B, правила которой предлагает пересмотреть Трампа, получают 80% от рыночной зарплаты в этой сфере.
В администрации сказали, что готовы пересмотреть правила выдачи таких виз, оставив их только для самых квалифицированных кадров. Против закона выступили технологические и информационные компании, которые чаще других привлекают иностранцев на работу с использованием таких виз.должна заменить Obamacare, принятую при бывшем президенте США Бараке Обаме.
Напомним, что после вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 120 дней не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом. Но его решение вызвало недовольство у международного сообщества. Впоследствии указ Трампа отменил американский суд.
7 марта Трамп подписал новый указ о беженцах. США приостановит их прием на 120 дней.ZN.UA