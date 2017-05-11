Трамп пустил на встречу с Лавровым только российские СМИ - NYT

Американским журналистам не позволили присутствовать в Овальном кабинете.

Американских журналистов не пустили на встречу Трампа и Лаврова.

Когда президент Дональдв Овальном кабинете, администрация Белого дома не позволила американским репортерам стать свидетелями этого момента.

Они решили заблокировать освещения встречи, которая произошла в очень неудачный момент, когда над президентом США навис вопрос о том, не уволил ли он директора ФБР для того, чтобы тот не разоблачил связь его команды с Москвой.

Об этом сегодня пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times. В то же время, российским журналистам из государственных СМИ удалось попасть на американскую встречу под видом "официальных фотографов". Они моментально заполнили информационный вакуум своими фото со встречи президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком.

За считанные минуты после встречи российский МИД опубликовал фото на своем Twitter, на котором Трамп и Лавров улыбаются и жмут руки. Российское посольство тоже опубликовало снимки, как президент США жмет руку послу. А информационное агентство ТАСС обнародовало еще целый ряд фото с американо-российской встречи в Овальном кабинете. А Белый дом не опубликовал ничего.

New York Times называет такое положение вещей своеобразным "переворотом в связях с общественностью" в пользу России и Лаврова, который не только получил коллегиальное гостеприимство Овального кабинета от президента США, но и фотодоказательство этого. В противоположность этому, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в прошлом месяце в Москве был вынужден часами ждать встречи с президентом Владимиром Путиным. А потом, Тиллерсон тоже оставил контингент американской прессы позади.

Издание отмечает, что присутствие посла Сергея Кисляка на встрече в Белом доме тоже удивляет. Поскольку его имя очень часто фигурировало во всех историях о контактах команды Трампа с Москвой. В частности, за разговор с ним об американских санкциях должностью поплатился соратник президента США и его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Но Белый дом все равно позволил Кисляку быть на встрече.

В графике Трампа встреча с Лавровым была обозначена как "закрытая для прессы", что означает, что репортеры не смогут освещать ее. Присутствовать будет только официальный фотограф. Дело лишь в том, что официальные фотографы Белого дома не могут заменить освещение в независимых СМИ, которые постоянно просят о доступе к официальным встречам президента США. В России, где независимая пресса очень ограничена, не существует таких правил доступа СМИ к чиновникам.

Бывшие чиновники Белого дома удивляются обстоятельствам, особенно с точки зрения безопасности для президента США, который позволил инностранным журналистам беспрепятственно иметь доступ к своему кабинету. Бывший советник по вопросам национальной безопасности вице-президента Джозефа Байдена Колин Хал поставил "очень серьезный вопрос" на Twitter: "Была ли это хорошая идея позволить российским правительственным фотографам со всем их оборудованием зайти в Овальный кабинет?". Бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн ответил ему: "Нет, это была плохая идея".

Тем временем, в Кремле встреча Лаврова с Трампом оценивают со "сдержанным оптимизмом". По словам Дмитрия Пескова, сама встреча является позитивным моментом, однако странам предстоит еще много работать над своими отношениями.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".