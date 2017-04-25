Трамп созывает на совещание весь Сенат для обсуждения КНДР

Совещание пройдет в среду при участии главы Пентагона и Госсекретаря.
Сами сенаторы пока не знают, чем обусловлен такой шаг Трампа, поскольку совещание может быть символическим, чтобы подчеркнуть важность темы, или же президент может предложить какие-то экстренные меры. Выездные заседания Сената по запросу президента не являются беспрецедентным шагом, однако использовались очень редко, отмечает издание.
Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.ZN.UA