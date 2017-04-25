Трамп созывает на совещание весь Сенат для обсуждения КНДР

Совещание пройдет в среду при участии главы Пентагона и Госсекретаря.

Трамп хочет обсудить вопрос КНДР на специальном выездном заседании Сената

Американский президентсозывает совещание со всем Сенатом для обсуждения вопроса Северной Кореи. На совещании, которое пройдет в среду, будут присутствовать также Джеймс Мэттис и Рекс Тиллерсон, сообщает The Guardian

Сами сенаторы пока не знают, чем обусловлен такой шаг Трампа, поскольку совещание может быть символическим, чтобы подчеркнуть важность темы, или же президент может предложить какие-то экстренные меры. Выездные заседания Сената по запросу президента не являются беспрецедентным шагом, однако использовались очень редко, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.