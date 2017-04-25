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Трамп созывает на совещание весь Сенат для обсуждения КНДР

25 апреля в 08:52

Совещание пройдет в среду при участии главы Пентагона и Госсекретаря.

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Трамп хочет обсудить вопрос КНДР на специальном выездном заседании Сената
Американский президент Дональд Трамп созывает совещание со всем Сенатом для обсуждения вопроса Северной Кореи. На совещании, которое пройдет в среду, будут присутствовать также Джеймс Мэттис и Рекс Тиллерсон, сообщает The Guardian.

Сами сенаторы пока не знают, чем обусловлен такой шаг Трампа, поскольку совещание может быть символическим, чтобы подчеркнуть важность темы, или же президент может предложить какие-то экстренные меры. Выездные заседания Сената по запросу президента не являются беспрецедентным шагом, однако использовались очень редко, отмечает издание.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР введением новых санкций против северокорейского режима.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета КНДР Трамп Сенат
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