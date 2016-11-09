Трамп сделает внешнюю политику США менее предсказуемой – Штайнмайер

Глава немецкого МИД напомнил, что в ходе избирательной кампании республиканец активно критиковал Европу и Германию.

Штайнмайер прокомментировал победу Трампа на президентских выборах в США Flickr/ Gage Skidmore

Внешняя политика США станет менее предсказуемой под руководством Дональда Трампа, заявил федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В заявлении, обнародованном на сайте МИД Германии, министр отметил, что Берлин принимает результаты выборов в США, хотя они отличаются от того, что ожидали увидеть большинство немцев.

С точки зрения Штайнмайера, Европе следует смириться с мыслью, что международная политика Вашингтона станет менее предсказуемой, и что США будут принимать больше обособленных решений.

Глава МИД выразил надежду, что мировое сообщество не столкнется с более крупными проблемами в международной политике. Он также указал, что в ходе своей избирательной кампании Трамп активно критиковал не только Европу, но и Германию.

Тем не менее, Штайнмайер отметил, что трансатлантическое сотрудничество составляет что-то вроде "фундамента" Запада, отказываться от которого не следует ни в коем случае.

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвала к продолжению сотрудничества на основе общих демократических ценностей.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли Украина в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркивал, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.