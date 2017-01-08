Трамп считает, что только "дураки" не хотят дружить с Россией

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Будущий президент США признал, что Москва устроила хакерские атаки против его страны, но не изменил своих взглядов.

Трамп все равно хочет дружить с Путиным, даже признав, что он приказал устроить кибератаки против США. Yahoo!News

В то время, как после публикации отчета разведывательных управлений США озвучат призывы к жесткому ответу, Дональд Трамп все равно настаивает на улучшении отношений с Москвой.

Как сообщает Bloomberg, будущий президент США взялся описывать свои планы относительно американо-российских отношений на своей странице в Twitter следующего длня после публикации отчета разведслужб, в котором указано, что Владимир Путин лично приказал российским спецслужбам добиться изменения результата выборов в США.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только дураки думают, что это плохо", - написал Трамп.

"Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас значительно больше, чем сейчас", - добавил он.

Вчера разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.