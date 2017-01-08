Трамп считает, что только "дураки" не хотят дружить с Россией

Будущий президент США признал, что Москва устроила хакерские атаки против его страны, но не изменил своих взглядов.
Как сообщает Bloomberg, будущий президент США взялся описывать свои планы относительно американо-российских отношений на своей странице в Twitter следующего длня после публикации отчета разведслужб, в котором указано, что Владимир Путин лично приказал российским спецслужбам добиться изменения результата выборов в США.
"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Только дураки думают, что это плохо", - написал Трамп.
"Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас значительно больше, чем сейчас", - добавил он.
Вчера разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину.ZN.UA