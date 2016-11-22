Трамп рассказал о первом деле на посту президента США

Новоизбранный президент записал видеообращение о своих будущих указах.

Трамп рассказал о будущих президентских указах Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обнародовал видеообращение, в котором рассказал о том, какие указы издаст после официального вступления в должность в январе 2017 года. Трамп объяснил, что он начнет с процедуры выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Выход из этого соглашения был одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа, сообщает Русская служба ВВС.

Трамп считает, что ТТП очень невыгоден для США, так как выводит производство и рабочие места в другие страны.

Договор о ТТП был заключен в феврале 2016 года. Торговый пакт предусматривает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение о создании ТТП подписали 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.

Как сообщает АFP, Трамп также заявил, что намерен отменить ограничения на производство углеводородов, "в том числе сланцев и чистого угля, что создаст много миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, что мы хотим, чего мы так долго ждали".

"Я буду просить Министерство обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов разработать комплексный план по защите жизненно важной инфраструктуры Америки от кибер-атак, а также от любых других форм атак", - добавил Трамп, говоря о реформе в сфере безопасности.

Кроме того Трамп планирует "ввести для официальных лиц после того, как они покидают администрацию, 5-летний запрет на лоббизм в США, и пожизненный запрет - на лоббизм от имени иностранных правительств". Трамп назвал это частью плана "Drain the Swamp" (Осушить болото).