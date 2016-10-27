Трамп раскритиковал Клинтон за плохие слова о Путине

Республиканский кандидат попытался защитить своего русского друга от нападок Хилари Клинтон.

Трамп защищает Путина от нападок Клинтон

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп назвал неуместными резкие высказывания своей соперницы Хилари Клинтон о

"Она говорит очень плохие вещи о Путине", - сказал он в ходе предвыборного митинга в штате Огайо, добавив, что такой подход - неправильный.

"Вы можете быть крутым человеком, но все равно так себя вести нельзя", - заявил Трамп.

По его словам, в интересах США было бы попытаться наладить конструктивные отношения с Москвой. "Представьте себе, что мы налаживаем отношения с Россией. Это бы, к примеру, позволило бы вместе разобраться с ИГИЛ".

Республиканец напомнил, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон часто высказывает предположение, что Дональд Трамп каким-то образом связан с Россией и ее руководством. Он попытался заверить, что это не так. "У меня нет связей с Россией", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на протяжении своей избирательной кампании вел себя "экстравагантно", потому что он "представляет простых людей" и хочет "донести свою идею".

"Он избрал путь через сердца избирателей. Трамп ведет себя экстравагантно, конечно, мы это видим, но, я думаю, этому есть причина", - сказал Путин.