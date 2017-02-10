Трамп провел первые телефонные переговоры с лидером Китая

Трамп уверил китайскую сторону в приверженности политике "одного Китая".

Трамп поговорил с лидером Китая впервые после избрания президентом

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидером Китаявпервые с момента избрания президентом. Во время разговора Трамп успокоил китайского коллегу, что США не собирается оспаривать политику "одного Китая", сообщает Reuters

В Белом доме сообщили, что между главами стран произошел длительный и содержательный разговор. Главой темой разговора стало возвращения США к политике "одного Китая", что принципиально для китайской стороны. Согласно этой политике, США не проводят по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, независимой политики.

Кроме этого стороны обсудили экономическое, инвестиционное и технологическое сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке мира и стабильности.

Ранее сообщалось, что эксперты предвещают. По мнению экспертов-китаистов, американский президент ввязывается в слишком много конфликтов с Китаем одновременно.