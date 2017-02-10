Трамп провел первые телефонные переговоры с лидером Китая

Трамп уверил китайскую сторону в приверженности политике "одного Китая".
В Белом доме сообщили, что между главами стран произошел длительный и содержательный разговор. Главой темой разговора стало возвращения США к политике "одного Китая", что принципиально для китайской стороны. Согласно этой политике, США не проводят по отношению к Тайваню, который Китай считает своей территорией, независимой политики.
Кроме этого стороны обсудили экономическое, инвестиционное и технологическое сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке мира и стабильности.столкновение США и Китая из-за политики Трампа. По мнению экспертов-китаистов, американский президент ввязывается в слишком много конфликтов с Китаем одновременно. ZN.UA