Трамп провел короткую встречу с Тимошенко – Politico

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Президент США пообещал парламентарию не снимать антироссийские санкции.

Трамп пообщался с Тимошенко

Во время Национального молитвенного завтрака в четверг президент США Дональд Трамп провел встречу с одним из лидеров украинской оппозиции Юлией Тимошенко, сообщает Politico

Как сообщили источники издания, Трамп заверил Тимошенко, что не будет "отказываться от Украины", согласившись, что российские войска несут ответственность за эскалацию боевых действий в зоне АТО.

По словам Тимошенко, Трамп заверил ее, что не будет снимать санкции, пока российские войска не покинут территорию Украины. Правда, она не объяснила, касается ли это территории Крыма, также оккупированного и аннексированного Россией.

По данным источников, Трамп в ходе беседы с Тимошенко говорил о России более резко, чем говорил ранее.

В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Тимошенко, отказавшись комментировать ее итоги.

Украинская сторона отрядит на переговоры с новой администрацией США экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин.

По его информации, Ложкин, по всей видимости, представит команде Трампа пакет инициатив по сотрудничеству.

"По нашим сведениям, наладить мосты с Белым домом в Штаты отряжают Бориса Ложкина. Надо думать, с пакетом инициатив (в том числе коммерческих)", - говорится в статье.