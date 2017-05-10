Трамп продолжает работу, начатую Путиным - The Guardian

Юрист считает, что американский президент подрывает верховенство закона в своей стране.

Трамп навредил США, когда уволил директора ФБР за сомнительные причины. Gage Skidmore / Flickr

Дерзкая атака против верховенства права. Иначе решение Дональда ТрампаДжеймса Коми не назовешь.

Об этом на страницах The Guardian пишет профессор права и юриспруденции Амхертського колледжа Лоренс Дуглас.

По его мнению, ссылаясь на устранение специального прокурора по делу Уотергейта Арчибальта Кокса, сенатор-демократ Боб Кеси из Пенсильвании справедливо назвал поступок Трампа "никсоновским". Но, по мнению автора, дело не только в этом.

Российское преступное вмешательство в президентские выборы в США стало одним из крупнейших скандалов в истории страны. Была действительно сотрудничество между Москвой и членами команды Трампа, на сегодня никто точно сказать не может.

"Мы знаем, что у ФБР были серьезные беспокойства, чтобы начать расследование. Мы знаем, что человек, победивший на выборах Трамп назначил своим советником по национальной безопасности Майкл Флинн, очевидно, пытался заверить россиян, что им ничего не будет после их атаки на нашу демократию. Или Флинн действовал по собственной инициативе или от имени Трампа, остается одним из многих вопросов без ответа. И это те вопросы, на которые Трамп надеется никогда не отвечать", - пишет Дуглас.

Он добавляет, что если даже Трамп не виноват, он сделал коечто не менее плохое, а именно подорвал независимость расследования, "основу управления на основе правил".

"Россиянам больше не надо тратить усилия на попытки подорвать целостность нашей политической системы. Теперь наш президент делает эту работу за них", - считает автор.

Сегодня лояльное к Демократической партии издание New York Times писало, что в решении Трампа уволить директора ФБР слышно эхо Уотергейта. Ведь со времен Ричарда Никсона ни один президент США не решался уволить того, кто вел расследование дела против него.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.