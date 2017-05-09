Трамп продлил санкции против сирийского руководства

США будут также поставлять оружие прокурдским силам страны.

Трамп утвердил продления санкций против Сирии news.yahoo.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на еще один год санкций и других ограничительных мер в отношении Сирии, сообщается в заявлении Белого дома.

В США будут заблокированы активы некоторых сирийских физических и юридических лиц. Дональд Трамп призвал президента Сирии Башара Асада соблюдать режим прекращения огня и обеспечить доставку населению гуманитарной помощи.

Также США выразили готовность предоставить оружие отрядам народной самообороны Сирии (состоят, в основном, из курдов) в их борьбе против "ИГИЛ".

На северо-востоке Сирии погибли 32 человека, десятки были ранены при нападении группировки "ИГИЛ" на блокпост у лагеря беженцев.