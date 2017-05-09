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Трамп продлил санкции против сирийского руководства

9 мая в 23:35

США будут также поставлять оружие прокурдским силам страны. 

Дональд Трамп
Трамп утвердил продления санкций против Сирии
news.yahoo.com
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на еще один год санкций и других ограничительных мер в отношении Сирии, сообщается в заявлении Белого дома. 

В США будут заблокированы активы некоторых сирийских физических и юридических лиц. Дональд Трамп призвал президента Сирии Башара Асада соблюдать режим прекращения огня и обеспечить доставку населению гуманитарной помощи. 

Также США выразили готовность предоставить оружие отрядам народной самообороны  Сирии (состоят, в основном, из курдов) в их борьбе против "ИГИЛ".

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На северо-востоке Сирии погибли 32 человека, десятки были ранены при нападении группировки "ИГИЛ" на блокпост у лагеря беженцев.

По материалам: Reuters
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Тэги Сирия США Трамп президент ИГИЛ оружие санкции самооборона борьба курды погибли блокпост
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