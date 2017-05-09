Трамп продлил санкции против сирийского руководства

США будут также поставлять оружие прокурдским силам страны.
В США будут заблокированы активы некоторых сирийских физических и юридических лиц. Дональд Трамп призвал президента Сирии Башара Асада соблюдать режим прекращения огня и обеспечить доставку населению гуманитарной помощи.
Также США выразили готовность предоставить оружие отрядам народной самообороны Сирии (состоят, в основном, из курдов) в их борьбе против "ИГИЛ".
На северо-востоке Сирии погибли 32 человека, десятки были ранены при нападении группировки "ИГИЛ" на блокпост у лагеря беженцев.Reuters