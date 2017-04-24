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Трамп призвал СБ ООН расширить санкции против КНДР

24 апреля в 22:03

Президент США разочарован бездействием  Совета Безопасности ООН после химической атаки в Сирии.

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Трамп заявил о необходимости "рано или поздно решить вопрос Северной Кореи"
Gage Skidmore / Flickr
Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен отреагировать на очередные испытания ядерного оружия в КНДР введением новых санкций против северокорейского режима, передает Reuters.

"Статус-кво Северной Кореи неприемлем. Совет Безопасности должен быть готов к введению новых, более жестких санкций в отношении ядерной и ракетной программ КНДР", – сказал американский президент перед встречей с послами государства-членов СБ ООН в понедельник, 24 апреля.

Трамп назвал КНДР "угрозой для всего мира" и призвал к пониманию, что "эту проблему рано или поздно нужно будет решить".

Президент США также выразил разочарования в связи с тем, что СБ ООН не предпринял никаких действий в ответ на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб 4 апреля.

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Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.

По материалам: ZN.UA
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Тэги КНДР ООН санкции США
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