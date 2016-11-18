Трамп присоединился к новой волне опасного национализма – The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ксенофобские взгляды вновь становятся популярными, и самоизоляция США открывает перед ними широкую дорогу.

Трамп стал еще одним лидером, который принял взгляды агрессивного национализма нового типа. Flickr/ Gage Skidmore

Когдаобъявил, что собирается "сделать Америку снова великой", он повторил лозунг кампании Рональда Рейгана 1980-го года. Тогда избиратели ждали восстановления после ошибок президента Джимми Картера.

В этом месяце они выбрали Трампа, потому что он также пообещал им "единственный исторический шанс" все изменить. Но все же есть отличие. Об этом сегодня пишет The Economist.

В ночь выборов Рейган назвал Америку блестящим "городом на холме". Перечисляя все, что Америка может сделать, чтобы сохранить мир безопасным, он мечтал о стране, которая "не будет замкнута в себе, а будет отрытой для других". В противовес этому подходу, Трамп пообещал поставить Америку на первое место. Требуя уважения от мира "халявщиков", которые держат лидеров в Вашингтоне за дураков, он сказал, что больше не будет "поступаться интересами страны или народа ради ложной песни о глобализации".

"Рейгановская Америка была оптимистичной, а Америка Трампа – в ярости. Поприветствуем новый национализм. Впервые со времен Второй мировой войны большие и восходящие государства одинаково в восторге от разного рода шовинизма", - пишет издание.

Так же, как и Трамп, лидеры таких стран, как Россия, Китай и Турция приняли пессимистическое убеждение, что иностранные дела – это всегда "игра с нулевым результатом", в которой глобальные интересы всегда противостоят национальным. Это большая перемена, которая делает мир опаснее.

Национализм – очень скользкая концепция, поэтому политикам легко ею манипулировать. В лучшем случае, он помогает объединить страну вокруг общих ценностей и осуществить вещи, с которыми люди никогда не смогут справиться самостоятельно. Такой "гражданский национализм" дальновидный. Это национализм, скажем, "Корпуса мира" или канадский инклюзивный патриотизм. Гражданский национализм апеллирует к универсальным ценностям, таким как свобода и равенство. Он контрастирует с этническим национализмом – антагоничным, ностальгическим, который опирается на историю или расы, чтобы отделить одну нацию от другой. В самые темные времена первой половины 20-го века этнический национализм привел к войне.

Популизм Трампа подрывает гражданский национализм. Никто не сомневался в патриотизме всех его предшественников, которые руководили США после Второй мировой войны. Но каждый из них поддерживал американские универсальные ценности и продвигал их заграницей. Даже если ощущение особенности мешало президентам поставить подпись на таких решениях, как создание Международного уголовного суда или конвенции ООН о морском законе, Америка поддерживала мировой порядок на основе правил. Поддерживая международные институты, которые положили конец существованию беспощадного мира, США обеспечили себе и миру больше безопасности и процветания.

Трамп угрожает ослабить этот курс, несмотря на то, что этнический национализм укрепляется в других уголках мира. В России Владимир Путин отверг космополитические либеральные ценности и заменил их русской смесью славянских традиций и православного христианства. В Турции президент Раджеп Тайип Эрдоган отвернулся от Евросоюза и мирных переговоров с курдами в сторону исламского национализма, который быстро нашел себе угрозы из-за рубежа. В Индии премьер-министр Нарендра Моди кажется приверженным к модернизации, но он имеет связи с радикальными этническими националистами, исповедующими шовинизм и нетолерантность.

"Тем временем, в Китае национализм стал настолько агрессивным и мстительным, что партия пытается его обуздать. Да, страна зависит от открытых рынков, вступила в некоторые международные институты и хочет сблизиться с Америкой. Но с 1990-х годов и до теперь школьники получают ежедневную дозу "патриотического" образования, нацеленного на демонтаж истории унизительной оккупации", - говорится в статье.

Тем временем, крупнейший в мире "пост-националистический" эксперимент, по мнению издания, тоже провалился. Архитекторы Евросоюза считали, что национализм, который втянул Европу в две разрушительные мировые войны, завянет и умрет. ЕС должен был заменить национальное соперничество рядом интегрированных идентичностей, по которым можно было бы быть католиком, ельзасцем, французом и европейцем одновременно.

Однако, во многих частях ЕС этой трансформации так и не произошло. Британцы проголосовали за выход из проекта, а в бывших коммунистических странах, таких как Польша и Венгрия, власть перешла в руки ксенофобов ультранационалистов. Существует даже небольшая угроза, что Франция может выйти из ЕС, положив конец проекту.

В последний раз Америка замыкалась в себе после Первой мировой войны, и последствия этого были очень пагубными. Новый национализм Трампа во внутренней политике усиливает нетерпимость и подпитывает сомнения в честности и лояльности меньшинств.

Не удивительно, что заявления об антисемитизме отравили американскую политику именно сейчас, впервые за десятки лет. Во внешней политике, где другие страны пытаются воспользоваться замкнутостью США, региональные и глобальные проблемы будет все трудное решить. Ежегодная ассамблея Международного уголовного суда на этой недели было омрачено выходом из состава трех африканских стран. Китайские территориальные посягательства в Южно-Китайском море противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Тем временем, если Трамп воплотит хотя бы часть своих меркантильных заявлений, это может подорвать ВТО. Он угрожал отвернуться от союзников, если решит, что они мало платят за свою безопасность. В результате, к нещастью маленьких стран, мир станет еще более нестабильным и жестоким.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".