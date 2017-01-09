Трамп примет решение по России после инаугурации

Конуэй напомнила, что Трамп официально станет президентом только после 20 января.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп примет решение о том, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации , заявила его помощница Келлиэнн Конуэй в интервью NBC

"Когда он станет президентом, после 20 января, и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", - сказала она, отвечая на вопрос о решении Трампа касательно РФ после ознакомления с докладом о кибератаках.

Конуэй также в очередной раз подчеркнула, что пока Трамп еще не президент.

Тем временем в Конгрессе США пригрозили Трампу "решительными мерами" в случае попытки отменить санкции против РФ.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательства в избирательный процесс. К санкционного списка Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.